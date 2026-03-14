Роскосмос создает новую инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией

К созданию наземной инфраструктуры для строительства, управления и обслуживания будущей Российской орбитальной станции (РОС) приступили в холдинге «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Как сообщили «МК» в РКС, наземная часть новой системы – это антенны и технические средства, которые специалисты расположат на командно-измерительных пунктах от Калининграда до Камчатки.

Чтобы построить станцию РОС на орбите Земли, специалистам понадобится вывести туда модули и другие измерения, за которые будут «отвечать» комплексы средств измерений, сбора и обработки информации РКС космодромов Байконур и Восточный, а также новый трассовый измерительный пункт на Сахалине.

Для того, чтобы РОС была обеспечена необходимой информацией и хорошо управлялась с Земли, специалисты разрабатывают новый тип унифицированных командно-измерительных станций, которые планируется разместить на всей территории нашей страны.

Для управления будущей станцией также решено задействовать спутники-ретрансляторы многофункциональной космической системы «Луч». Правда, чтобы они хорошо работали, требуется модернизировать существующий антенный комплекс для работы с геостационарными аппаратами. Будут также усовершенствованы технические и программные средства измерительных комплексов Байконура и Восточного.

Согласно планам, основным носителем для модулей РОС и пилотируемых транспортных кораблей к ней должна стать создаваемая ракета-носитель «Ангара-А5М». Потому именно с учетом ее характеристик будут спроектированы системы измерений, сбора и обработки информации.

Готовность наземных средств должна быть обеспечена в 2028 году.