Работавший без ограничений в России клиент Telegram перестал пускать новых пользователей

Приложение Telega, созданное на базе Telegram и позиционируемое как альтернатива официальному клиенту для российских пользователей, перестало регистрировать новых пользователей. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

© Газета.Ru

Разработка сервиса началась в январе 2025 года, а первые анонсы появились весной. Изначально приложение называлось «Даль» и представляло собой форк Telegram, адаптированный для работы в российских регионах. Создатели заявляли, что не стремятся заменить оригинальный мессенджер, а предлагают способ пользоваться им без VPN и ручной настройки прокси.

Среди заявленных возможностей – встроенный прокси для доступа без дополнительных настроек, функция родительского контроля с ограничением отдельных чатов и каналов, а также «Стена», объединяющая обновления в единую ленту. Пользователям также предлагались расширенные настройки интерфейса и приватности, включая сокрытие номера телефона.

Проект получил распространение в регионах, где Telegram работает нестабильно, в том числе на Северном Кавказе. Разработчики отдельно продвигали приложение в Дагестане и Чечне, добавляя тематические обои и заявляя о бесперебойной работе мессенджера через встроенный прокси.

В сентябре сервис был переименован в Telega. Причиной ребрендинга назывались сложности с использованием прежнего названия. До смены имени в приложении тестировались звонки, которые в официальном Telegram перестали работать после блокировки на территории России.

На момент обсуждения в сети новые пользователи не могут зарегистрироваться в Telega. Причины ограничений официально не раскрываются.