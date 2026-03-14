Vivo разрабатывается смартфон со сворачивающимся экраном

Компания Vivo подала патентную заявку на смартфон с вертикально выдвигающимся экраном. Об этом сообщает издание ITHome со ссылкой на публикацию GSMArena.

Ранее производители демонстрировали концепты устройств с так называемыми «рулонными» дисплеями, которые разворачивались в бок и становились шире. Однако в новой заявке Vivo описан иной подход: при раскрытии экран увеличивается не по ширине, а по высоте. Согласно опубликованным изображениям, при активации механизма корпус устройства становится выше, а дисплей – длиннее.

Пока неясно, какие практические сценарии применения может получить подобный форм-фактор. Хотя многие приложения уже адаптированы под вытянутые экраны, преимущества еще более высокого дисплея остаются под вопросом.

Отмечается, что ежегодно производители смартфонов регистрируют тысячи патентов, и значительная часть подобных разработок в итоге не доходит до стадии коммерческого выпуска.