Российский астроном рассказала о первом весеннем метеорном потоке Лириды

Первый весенний звездопад можно будет наблюдать с 15 по 26 апреля. Максимум активности придётся на ночь 22 апреля, когда ожидается до 18 «падающих звёзд» в час. Об этом рассказала российский астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

© Ferra.ru

По словам эксперта, поток непредсказуем: в некоторые годы интенсивность достигала сотен и даже тысяч болидов. Лучшее время для наблюдения — после полуночи и до рассвета, радиант находится на границе созвездий Лиры и Геркулеса.

Частицы потока распределены вдоль орбиты кометы Тэтчера неравномерно. Когда Земля попадает в особенно плотный пылевой шлейф, число метеоров может резко возрастать — такие всплески иногда случаются несколько раз за одну ночь. Именно поэтому астрономы называют этот поток «строптивым».

Как отмечает РИА Новости, метеоры Лирид белые и быстрые — они входят в атмосферу на скорости 49 км/с. Ярких хвостов у них нет, зато часто бывают заметные вспышки. Радиант потока находится у созвездия Лиры, он поднимается высоко после полуночи, поэтому лучше всего смотреть звездопад ближе к утру.