Китай начал сборку аппаратов для миссии по доставке образцов с Марса

Китай приступил к сборке аппаратов для миссии "Тяньвэнь-3" по доставке образцов с Марса. Это будет первая в истории попытка доставить на Землю не менее полукилограмма марсианского грунта, сообщают СМИ. Запуск миссии запланирован на конец 2028 года, возвращение капсулы - на 2031 год. На поверхности Марса пробы будут собираться с помощью бура, ковша и небольшого дрона.

Если все получится, то эта миссия станет оглушительным успехом Поднебесной. Тем более что проект NASA по доставке образцов грунта с Марса на Землю официально отменен: это решение стало результатом значительного сокращения финансирования со стороны Конгресса США. И это несмотря на то, что американский марсоход Perseverance уже выполнил свою задачу, собрав и загерметизировав 33 контейнера с образцами горных пород и пыли. Теперь они еще долго будут ждать своего часа.

Ранее в журнале Nature Astronomy были описаны подробности грандиозного плана китайских ученых. Так, запуск аппарата запланирован на 2028 год с использованием двух ракет-носителей "Чанчжэн-5". Одна будет транспортировать орбитальный аппарат с модулем возвращения на Землю, а другая - посадочный модуль с аппаратом для подъема. Цель - собрать около 500 граммов грунта с поверхности и из недр Марса и доставить их на Землю к 2031 году.

Напомним: в 2021 году научный мир всколыхнула новость: китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" совершила успешную посадку на поверхность Марса. Та станция - это сразу три аппарата: орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход, названный "Чжужун" в честь китайского мифического бога огня. "Чжужун" присоединилась к другим активным миссиям на Марсе. Так, марсоход НАСА Perseverance, прибывший 18 февраля 2021 года, находился в нескольких сотнях километров от места посадки, тогда как марсоход НАСА Curiosity исследует Красную планету с 2012 года. Несколько космических аппаратов также вращаются вокруг Марса.

"Чем больше нас на Марсе, тем лучше", - шутят ученые.

Тогда Китайское национальное космическое управление выдержало очень серьезный экзамен. Посадка на Марс - дело рискованное, недаром некоторые эксперты время, которое спускаемый аппарат проводит в атмосфере Марса, называют "минутами ужаса". Причина - в разреженности атмосферы Марса.

По оценкам экспертов, в истории марсианских исследований две трети всех запланированных миссий закончились провалом. Неудачи не миновали ни СССР и Россию, ни США, ни Европу. Приводятся цифры: всего к Марсу до 2020 года было отправлено 44 миссии. Из них 16 успешных, 7 - частично успешных, 21 - неудачные. Китай - третья страна в мире после России и США, которая сумела успешно "примарсианить" свой корабль на Красной планете.

И вот "Тяньвэнь-3" - первая миссия Китая, посвященная возвращению образцов с Марса. Посадочный модуль будет работать примерно два месяца: собирать образцы вблизи места посадки и в других выбранных точках с помощью небольших летательных аппаратов. Образцы будут отбираться с помощью роботизированного манипулятора и бура, способного проникать на глубину до двух метров под землю.

Сейчас команда выбирает место, куда приземлится аппарат, из 86 вариантов. Там раньше находились береговые линии, реки, каньоны и глина, которая способна сохранить органические молекулы.

Среди главных кандидатов - долина Маадим, кратер Маклафлин и плато Оксия. Все они расположены на равнинах Утопия, Амазония и Хриса. Как говорят специалисты, аппаратам нужна широта от 17 до 30 градусов северного полушария: там хватает солнечного света и подходит климат.