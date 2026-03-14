Когда и где можно увидеть первый весенний метеорный поток, рассказала астроном

Первым метеорным потоком весны 2026 года станут Лириды. В ночь пика, с 21 на 22 апреля, ожидается до 18 «падающих звезд в час, однако поток известен своей непредсказуемостью: иногда случаются всплески до нескольких сотен и даже тысяч болидов.

Об этом рассказала научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман, передает РИА Новости.

«Это первый весенний метеорный поток, который можно наблюдать. Он действует ежегодно с 15 по 26 апреля с максимумом 22 апреля, — пояснила астроном.

Интенсивность Лирид меняется год от года, а всплески могут происходить даже в течение одной ночи.

Такая переменчивость объясняется неравномерным распределением частиц вдоль орбиты кометы C/1861 G1 Тэтчера. Когда Земля попадает в пылевой шлейф, частицы входят в атмосферу и сгорают, порождая метеоры.

Лириды — белые и быстрые, их скорость достигает 49 километров в секунду. Хвостов они не оставляют, но могут давать яркие вспышки-болиды.

Наблюдать поток лучше всего вблизи пика — 21, 22 и 23 апреля, во второй половине ночи, ближе к рассвету. Радиант (область вылета метеоров) находится на границе созвездий Лира и Геркулес. После 22:30 он поднимается на достаточную высоту, а наиболее высоко оказывается около 5 часов утра. Поэтому наблюдения лучше всего проводить под утро, заключила Кошман.

Ранее небольшой метеорит разрушился в районе черноморского побережья России. Объект зафиксировали камеры наружного наблюдения в Новороссийске, Ростове-на-Дону и Анапе. Его могли видеть в населенных пунктах в 100-200-километровой зоне вдоль побережья. Размер метеорита мог составлять от нескольких десятков сантиметров до полуметра.