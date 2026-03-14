Ученые зафиксировали интенсивные полярные сияния на фоне сильной магнитной бури

Минувшей ночью жители северо-западных регионов России могли стать свидетелями редкого по яркости атмосферного явления. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в период с 3 до 7 часов утра по московскому времени наблюдались полярные сияния, достигшие 8-9 баллов по 10-балльной шкале.

Причиной стала первая затяжная магнитная буря этой весны. Специалисты уточняют, что эпицентр аврорального овала в это время сместился в сторону Европы и Канады, однако периферийная часть зоны свечения теоретически могла затронуть северо-западную территорию страны.

В лаборатории отметили, что скорость солнечного ветра в настоящее время удерживается на уровне около 700 километров в секунду, что вдвое превышает стандартные показатели в 300-400 км/с. Признаков снижения активности пока не зафиксировано. Хотя в данный момент намечается временная пауза, прогнозы указывают на сохранение геомагнитных возмущений в течение ближайших двух-трех суток.

Магнитные бури такого уровня могут оказывать воздействие на работу энергосистем и распространение радиоволн в высоких широтах. Для средней полосы и южных регионов страны влияние оценивается как незначительное.