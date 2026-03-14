Первая весенняя магнитная буря накрыла Землю

Магнитная буря началась на Земле, она идет уже 9 часов. Это «первая значимая буря марта», сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Астрономы отметили, что с полуночи (мск) регистрируется планетарная магнитная буря. Она продолжается 9 часов и «на редкость стабильна». Ее индекс находится на одном и том же уровне G1.7, соответствующем среднему событию.

«Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце», — рассказали ученые.

Скорость солнечного ветра сейчас повышена в 2 раза, поэтому геомагнитные возмущения будут продолжаться. В ближайшие часы обстановка временно стабилизируется.

По словам астрономов, это первая серьёзная магнитная буря марта. Предыдущая наблюдалась 4 марта и «выглядела довольно жалко».

Подобные бури могут влиять на энергетические системы и радиоволны на высоких широтах. В средних и южных частях страны воздействие является слабым.

В 2026-м зарегистрировано уже 17 дней с магнитными бурями (23 %). Это означает, что год «идет по рекордному графику». Прошлый год стал «самым геомагнитно активным за десятилетие» (19 %).