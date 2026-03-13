Возможность возвращения пейджеров в Россию оценили

IT-эксперт Эльдар Муртазин оценил возможность возвращения в Россию пейджеров. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Как рассказал Муртазин, современные пейджеры с маркетплейсов не смогут помочь при отключении других видов связи. По словам эксперта, такие устройства больше не могут считаться средством общения, поэтому не вернутся в обиход — для их работы требуются специальные обслуживающие компании, которых больше не осталось в России.

«Тут возникло недоразумение. Пейджеры, которые есть в продаже сейчас на маркетплейсах, это не средство для общения, а кнопка для вызова официанта, как правило, в ресторанах. Это пейджеры современности. Никаким средством общения они не являются. Пейджинговых компаний у нас уже лет 20 не существует, поэтому в обиход пейджеры вернуться не могут», — заявил он.

Таким образом эксперт прокомментировал новость о том, что в Москве стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты — это произошло на фоне масштабных проблем с работой мобильного интернета.