На стене в Помпеях нашли древнее признание в любви

На стене в древних Помпеях нашли граффити с признанием в любви. Об этом сообщает What's The Jam.

Археологи, работающие над проектом Corridor Rumors, исследовали стену, раскопанную еще 230 лет назад, и с помощью нового оборудования смогли идентифицировать около 300 выцарапанных на камне надписей. Стена, как и весь город, была погребена под пеплом Везувия после извержения в 79 году нашей эры.

Изучив надписи, ученые нашли среди них и расшифровали трогательное любовное послание.

«Я спешу. Береги себя, моя Сава, и обязательно люби меня!» — граффити на стене в Помпеях.

Рядом с ним обнаружили изображение гладиаторского боя и другие образцы античного уличного творчества.

Директор археологического парка Габриэль Цухтригель отметил, что новые технологии позволяют «открывать новые комнаты древнего мира» и уже помогли сохранять более 10 тысяч надписей, разбросанных по всему городу. По его словам, эти граффити — бесценное свидетельство «жизни, прожитой в Помпеях».

