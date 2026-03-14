Кошки-шпионы: как ЦРУ дрессировало кошек для прослушки

В холодную войну США и СССР пробовали самые разные методы шпионажа, вплоть до тех, что сегодня кажутся абсурдными. Портал popsci.com рассказал об операции «Акустический котик» и том, почему попытка сделать кота-шпиона провалилась.

1960-е были диким временем для ЦРУ. Пока сотрудники агентства не ставили друг на друге опыты и не пытались взорвать Фиделя Кастро сигарами, они исследовали новаторские подходы к шпионажу. Такие как проект «Акустический котик».

Цель миссии была предельно понятной: натренировать домашних кошек, известных своим «покладистым» и «предсказуемым» поведением, для сбора информации в посольстве СССР.

Хотя сама идея использования животных в целях шпионажа теоретически могла сработать, ЦРУ усложнило себе жизнь, выбрав максимально неподходящего питомца. Неудивительно, но «Акустический котик» завершился провалом, потому что (сюрприз) котик, выбранный для миссии, просто отказывался делать то, что нужно.

Трудно сказать, что именно пошло не так, потому что два основных источника информации о проекте противоречат друг другу. Первый — бывший агент ЦРУ Виктор Марчетти, обсуждавший программу в интервью с британским документалистом Адамом Кертисом. А второй — дрессировщик животных Боб Бэйли, общавшийся о программе с журналом Smithsonian.

И Марчетти, и Бэйли подтверждают, что ЦРУ превратило кошку в, по сути, ходячее радио, имплантировав в живот передатчик. Марчетти утверждает, что на первой же миссии несчастное животное сбила машина, прежде чем оно вообще приблизилось к цели. Но Бэйли говорит иначе: он утверждает, что, несмотря на абсурдность затеи, она не была полным провалом. По его мнению, любое животное так или иначе можно обучить новым трюкам. Конкретно кошек можно приучить больше прислушиваться к человеческим голосам, чем к другим звукам

Но есть и третий источник: официальный документ ЦРУ под заголовком «Записки о дрессированных кошках», который доступен публике в сильно вымаранной форме. Если верить его содержимому, то работа, якобы проделанная в рамках «Акустического котика», возможна, но оставшееся предложение скрыто. Документ также утверждает, что сотрудники агентства добились «значительного научного достижения», а их труд «отражает годы стараний персонала». Тем не менее, записки заключают, что программа попросту непрактична, пусть и возможна с точки зрения реализации.

Любой, кто читал о проекте, наверняка может представить раздражение разведчиков — кошек очень тяжело заставить делать то, что нужно человеку. Но почему они такие упрямые? По мнению исследователей, между кошками и собаками есть одно важное различие — последние, благодаря селекции, живут для того, чтобы выполнять прихоти человека.

Кошки же, напротив, не очень беспокоятся о том, доволен ли человек — им важнее собственное благополучие. Кот будет делать то, что хочет, и ему совершенно все равно, как на это отреагирует человек.

Вероятно, эта разница в поведении связана с тем, как кошки и собаки были одомашнены. Хотя есть ряд теорий, объясняющих превращение этих некогда диких животных в домашних питомцев, многие уверены, что кошки, по сути, одомашнили сами себя. Они вступили в контакт с людьми, начав охотиться на вредителей на зернохранилищах, и люди позволили им заниматься охотой, потому что им было выгодно избавляться от грызунов.

Собак же специально выводили для специфических задач, от работы на ферме до охоты и помощи слабовидящим людям. Дрессировка собак для той или иной цели требует глубокого взаимодействия. А у кошек была только одна работа — охотиться на грызунов. И они прекрасно охотились и без человеческого вмешательства.

На этом фоне неудивительно, что кот, выбранный для шпионского проекта, не очень-то и хотел за кем-то шпионить. К счастью, дни кошек-шпионов далеко позади — сегодня спецслужбам было бы проще использовать какой-нибудь маленький дрон. Но что если кто-то все-таки попытается обучить кота искусству прослушки? По мнению специалистов, для этого придется найти очень дружелюбное животное; в идеале — уже хорошо знакомое с целью прослушки.