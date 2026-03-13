Новая нейросеть разгадывает таинственную письменность X века из Сингапура

Хотя воссоздание текста не равносильно его мгновенному прочтению, ученым удалось достичь важного рубежа: после веков молчания алгоритм сгенерировал несколько правдоподобных версий полного текста надписи. Это создает фундамент для дальнейшего дешифрования.

© Телеканал «Наука»

«Наш метод позволяет сопоставлять фонемы с каждым символом, что значительно ускоряет сравнительный процесс, — поясняют разработчики на страницах Сonversation. — Теперь мы можем тестировать надпись на соответствие десяткам языков-кандидатов».

Read-y Grammarian оказался универсальным союзником историков. С минимальными настройками его можно использовать для восстановления любых поврежденных записей — от египетских папирусов до средневековых рукописей. В ближайших планах команды — внедрение элементов исторической фонологии, что позволит учитывать, как с течением времени менялись звуковые системы. Возможно, именно это поможет окончательно разгадать код Сингапурского камня и узнать, о чем он повествует.