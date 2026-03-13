На новом Macbook запустили Windows

Компания Parallels подтвердила, что ее программное обеспечение Parallels Desktop for Mac работает на новом MacBook Neo. Это значит, что бюджетный MacBook способен запускать виртуальные машины с Windows. Об этом сообщает 9to5Mac.

Ранее разработчик предупреждал, что не успел протестировать совместимость с ноутбуком Apple стоимостью $599. После начала продаж инженеры провели базовые проверки и сообщили, что приложение устанавливается корректно, а виртуальные машины функционируют стабильно. При этом полная валидация и тестирование производительности продолжаются.

Вопрос поддержки виртуализации оставался открытым, поскольку MacBook Neo оснащен чипом серии A – A18 Pro. Ранее Apple использовала такие процессоры преимущественно в iPhone и некоторых моделях iPad, тогда как поддержка виртуальных машин официально распространялась на устройства с чипами серии M. По данным Parallels, A18 Pro обеспечивает необходимую аппаратную поддержку виртуализации для запуска гостевых операционных систем через Parallels Desktop.

Компания отмечает, что для более комфортной работы желательно иметь свыше 8 ГБ оперативной памяти, поскольку Windows требует минимум 4 ГБ, а ресурсы распределяются между виртуальной машиной и macOS. Тем не менее для легких и эпизодических задач, таких как использование специализированных бизнес-приложений или утилит, доступных только в Windows, MacBook Neo может обеспечить приемлемый пользовательский опыт.

