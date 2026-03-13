В России определили предел роста черных дыр

Новая космологическая модель показывает, что массы черных дыр ограничены конечным временем расширения Вселенной, поэтому такие объекты остаются многочисленными в окрестностях Млечного Пути, сообщил ведущий научный сотрудник института, доктор физико-математических наук Вячеслав Докучаев.

Рост массы черных дыр лимитирован конечным временем современного расширения Вселенной, передает ТАСС.

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев отметил, что именно этот фактор позволяет объектам оставаться многочисленными в окрестностях Млечного Пути.

«Что важно, рост масс образующихся массивных черных дыр должен ограничиваться конечным временем современного экспоненциально быстрого расширения Вселенной», – заявил ученый на конференции в Новосибирске.

Исследователь пояснил, что в центре каждой спиральной галактики находится сверхмассивная черная дыра. По его словам, человечество живет в эпоху, когда эти объекты стали одним из главных эффектов гравитации.

Выводы экспертов базируются на модели рождения мироздания из «ничего», основанной на идее индуцированной гравитации Андрея Сахарова. Согласно этой гипотезе, искривление пространства-времени выступает побочным эффектом квантовых процессов в вакууме.

