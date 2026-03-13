Телефон за 1,1 млн рублей представлен официально

Цены до 1,1 млн рублей: прошла премьера смартфона с бриллиантами и золотом
Цены на смартфоны Dreame будут варьироваться в зависимости от выбранных услуг по персонализации. Так, базовые модели флагманских телефонов стартуют от 1000 долларов, а эксклюзивные версии премиум-класса, инкрустированные золотом и другими драгоценными материалами, могут достигать 15 000 долларов. По словам представителей компании, несколько клиентов уже оформили предварительные заказы на телефоны Dreame во время недавнего презентационного мероприятия.
Что касается технической стороны, нынешние смартфоны Dreame работают на операционной системе Android 16, однако компания рассматривает возможность перехода на собственную разработанную платформу уже в следующем году. Это может обеспечить уникальные функции и расширенные возможности персонализации интерфейса и программного обеспечения.
Кроме смартфонов, Dreame активно расширяет свой ассортимент. В линейку продукции теперь входят умные часы, беспроводные наушники и другие устройства, ориентированные на сегмент товаров класса люкс и премиум-среднего ценового уровня. Компания делает акцент на сочетании инновационных технологий и стильного дизайна, стремясь предложить пользователям полный экосистемный опыт.
Смартфоны Dreame будут доступны как в онлайн-магазине, так и в офлайн-точках продаж, где клиенты смогут получить консультацию специалистов. Особое внимание уделяется услуге персонализации: специальные дизайнерские команды работают с каждым заказом индивидуально. По словам представителей компании, процесс персонализации обычно занимает около месяца, и производство телефона начинается только после его завершения. Это позволяет клиентам получить уникальное устройство, полностью соответствующее их предпочтениям по дизайну, материалам и функционалу.
Дополнительно компания планирует внедрять интерактивные консультации и AR-технологии в офлайн-магазинах, чтобы клиенты могли визуально примерить персонализированные варианты и выбрать оптимальные материалы и аксессуары.