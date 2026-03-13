Телефон за 1,1 млн рублей представлен официально

Цены на смартфоны Dreame будут варьироваться в зависимости от выбранных услуг по персонализации. Так, базовые модели флагманских телефонов стартуют от 1000 долларов, а эксклюзивные версии премиум-класса, инкрустированные золотом и другими драгоценными материалами, могут достигать 15 000 долларов. По словам представителей компании, несколько клиентов уже оформили предварительные заказы на телефоны Dreame во время недавнего презентационного мероприятия.

© Dreame

Что касается технической стороны, нынешние смартфоны Dreame работают на операционной системе Android 16, однако компания рассматривает возможность перехода на собственную разработанную платформу уже в следующем году. Это может обеспечить уникальные функции и расширенные возможности персонализации интерфейса и программного обеспечения.

Кроме смартфонов, Dreame активно расширяет свой ассортимент. В линейку продукции теперь входят умные часы, беспроводные наушники и другие устройства, ориентированные на сегмент товаров класса люкс и премиум-среднего ценового уровня. Компания делает акцент на сочетании инновационных технологий и стильного дизайна, стремясь предложить пользователям полный экосистемный опыт.

Смартфоны Dreame будут доступны как в онлайн-магазине, так и в офлайн-точках продаж, где клиенты смогут получить консультацию специалистов. Особое внимание уделяется услуге персонализации: специальные дизайнерские команды работают с каждым заказом индивидуально. По словам представителей компании, процесс персонализации обычно занимает около месяца, и производство телефона начинается только после его завершения. Это позволяет клиентам получить уникальное устройство, полностью соответствующее их предпочтениям по дизайну, материалам и функционалу.

Дополнительно компания планирует внедрять интерактивные консультации и AR-технологии в офлайн-магазинах, чтобы клиенты могли визуально примерить персонализированные варианты и выбрать оптимальные материалы и аксессуары.