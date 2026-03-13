Можно ли взломать телефон через приложение для робота-пылесоса

Многие сегодня управляют умным чайником, пылесосом или светом в доме — не вставая с дивана. Достаточно открыть приложение на телефоне, и техника делает всё сама: включается, убирает, греет воду, даже напоминает, когда пора менять фильтр. О том, насколько реально проникнуть в телефон через приложение для бытовой техники, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

По его словам, сам по себе пылесос или чайник — не хакер и не шпионит за вами. Но если разработчик приложения не позаботился о безопасности, оно становится лазейкой.

- Представьте, что вы повесили ключ от дома на крючок у входной двери, потому что он вам нужен каждый день. Злоумышленник не будет взламывать замок — он просто возьмёт ключ. Приложения для управления бытовой техникой могут стать таким проводником к вашим паролям, банковским счетам, фото и даже микрофону, — объяснил эксперт.

Как понять, что это уже случилось? Обратите внимание на мелочи. Телефон стал неожиданно греться, даже когда вы ничего не делаете. Батарея садится быстрее, чем обычно, при этом смартфон использовался неактивно, в истории браузера появляются странные запросы, а вы получаете смс с кодами подтверждения, хотя ничего не запрашивали.

Эксперт подчёркивает: не нужно бояться умной техники. Нужно подходить к ее использованию с умом.

- Вы не обязаны давать приложению для пылесоса доступ к вашим контактам, фото или местоположению, — говорит эксперт.

Проверьте, какие приложения у вас установлены. Удалите те, что давно не использовали, особенно, если они от неизвестных разработчиков и с плохими отзывами. Обновите систему и все приложения — часто обновления как раз закрывают дыры, о которых злоумышленники уже знают. Включите двухфакторную аутентификацию, смените пароли в приложениях банков и почтовых сервисах. И самое главное: не давайте приложениям больше прав, чем им нужно.