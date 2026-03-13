Биологи выясняют. как спасти гребенчатого тритона

Биологи УрФУ примут участие в большом проекте по сохранению гребенчатого тритона. Этот вид занесен в Красную книгу Свердловской области и еще пары десятков российских регионов и нуждается в защите.

Урал - это самые северо-восточные территории обитания этих европейских жителей. Тритонов можно встретить в природном парке "Оленьи ручьи", в Красноуфимском районе и на границе Свердловской, Челябинской областей и Башкирии.

"У нас он оказался под угрозой исчезновения из-за климатических изменений, антропогенной нагрузки и вселения хищной рыбы - ротана", - пояснил руководитель научной группы в университете, завкафедрой биоразнообразия и биоэкологии Владимир Вершинин.

Ротан - бич уральских водоемов: этот вид инвазивный (вероятно, его занесли в реки и озера рыбаки), живуч и неприхотлив, сживает других обитателей экосистемы.

Специалисты проведут два этапа исследований.

Во-первых, изучат рентген скелета животных, это можно сделать, не изымая их из среды обитания.

"Это позволит выявить частоту и характер скелетных аномалий гребенчатого тритона, оценить состояние его популяций. Всего за три года планируем сделать более 2000 рентген-снимков, что даст уникальный материал для понимания того, как условия среды влияют на морфологический облик тритонов на границе их распространения", - рассказал Владимир Вершинин.

Во-вторых, оценка генетического разнообразия популяций.

"Мы предполагаем, изоляция - одна из причин высокой доли морфологически необычных особей. Но эту гипотезу нам еще предстоит проверить", - добавил он.

Начало полевых работ запланировано на конец апреля. Исследование растянется на три года.