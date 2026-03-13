Астрономы нашли способ защитить Землю от астероидов

Когда большинство людей думают об астероидах, в голове всплывают гигантские объекты, способные уничтожить цивилизацию — как в фильме «Армагеддон». На самом деле наибольшую угрозу для современной жизни представляют гораздо меньшие тела. Эти мелкие астероиды могут не падать на людей напрямую, но способны вывести из строя спутниковую инфраструктуру, на которой завязаны GPS, связь и системы безопасности.

Что придумали ученые

Команда астрономов и инженеров из Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывает новые методы обнаружения таких объектов. Доцент Жюльен де Вит, научный сотрудник Артем Бурданов и их коллеги применили эту методику к космическому телескопу «Джеймса Уэбба» (JWST). Результаты работы опубликованы в журнале Research Notes of the AAS.

«JWST позволяет выявлять и изучать астероиды диаметром всего несколько десятков метров, вплоть до главного пояса между Марсом и Юпитером. Это маленькие тела, но их путь важно знать заранее, — объясняет де Вит.

Недавно исследователи наблюдали астероид 2024 YR4 и подтвердили, что он не угрожает Луне и критически важным спутниковым системам Земли.

Что такое планетарная защита

«Планетарная защита — это область науки и инженерии, которая занимается поиском потенциально опасных астероидов и комет, расчетом их орбит и разработкой способов предотвратить возможное столкновение с Землей», — объясняет Артем Бурданов.

Ранее она сосредотачивалась на гигантских астероидах, но теперь внимание сместилось на меньшие объекты, которые чаще встречаются и представляют реальную угрозу для наших технологий.

«Люди думают только о "убийцах динозавров", но десятки метров — это гораздо более актуальная проблема. Такие объекты встречаются каждые десятилетия, и их воздействие может быть локальным, но ощутимым», — добавляет де Вит

Почему JWST и новые обсерватории важны

По словам доцента Ричарда Тига, огромные обзоры неба создают лавину данных, и MIT разрабатывает систему, которая быстро обрабатывает информацию, чтобы выявлять потенциальные угрозы.

«Малые объекты настолько тусклые и малы, что их почти невозможно обнаружить с Земли. Космический телескоп значительно увеличивает шансы их увидеть», — поясняет Тиг.

Саверио Камбиони отмечает, что появление Обсерватории Веры Рубин в Чили увеличит число обнаруживаемых малых астероидов в десять раз, но даст лишь отраженный свет, без точного размера.

«Здесь MIT берет на себя характеристику этих тел, используя собственные наземные обсерватории», — добавляет он.

Практическая защита и подготовка будущих специалистов

MIT разрабатывает экономически эффективные стратегии быстрого реагирования и объединяет исследователей со всех инженерных отделов.

«Мы ожидаем, что в ближайшее десятилетие несколько десятков объектов диаметром десятки метров окажутся на траектории к системе Земля-Луна. Тогда перед обществом встанет практический вопрос: реагировать или нет и как», — говорит де Вит.

Тиг подчеркивает, что студенты MIT активно вовлечены в исследования. Они работают с наблюдательными лабораториями и обсерваториями удаленно, собирая данные и анализируя их в рамках проектов по планетарной защите.