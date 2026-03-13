Специалист объяснил, как приложения получают доступ к микрофону

Заподозрить подслушку через микрофон смартфона можно по косвенным признакам. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По словам специалистов, современные мобильные операционные системы изначально построены по принципу строгого контроля разрешений. Ни одно приложение не может использовать микрофон без прямого согласия пользователя. Такой механизм безопасности применяется как в Android, так и в iOS.

Как правило, запрос на доступ появляется при первом запуске программы. Разрешение может потребоваться для голосовых сообщений, звонков, записи видео или работы функций распознавания речи. После подтверждения приложение получает право использовать микрофон, однако и в этом случае действуют дополнительные ограничения.

Так, начиная с Android 10 доступ к микрофону в фоновом режиме возможен только при работе приложения в режиме «службы переднего плана», например, для голосовых ассистентов. В iOS использование микрофона в фоне допускается лишь во время активной работы приложения.

При этом операционные системы обязаны уведомлять пользователя о работе микрофона. На iPhone в строке состояния появляется оранжевая точка, а на Android — зеленый индикатор. Их появление означает, что в данный момент какое-то приложение использует микрофон.

Эксперты подчеркивают, что самопроизвольное включение микрофона без участия пользователя технически невозможно, если устройство не заражено вредоносным программным обеспечением. В таком случае речь идет либо о штатной работе разрешенных приложений, либо о деятельности вредоносного ПО.

Косвенными признаками заражения могут служить быстрый разряд аккумулятора, нагрев смартфона без видимых причин или резко увеличившийся расход мобильного трафика. При появлении подобных симптомов эксперты рекомендуют проверить устройство с помощью антивирусного ПО.

«Если вы не переходили по подозрительным ссылкам и не устанавливали на смартфон никакое вредоносное ПО, то прослушка микрофона на вашем устройстве сама включиться не сможет. Это миф, который активно раздувают мошенники. В последнее время мы фиксируем в Сети волну сообщений, где людям предлагают скачать файл «защиту от прослушки». Появляются сайты, на которых предлагают пройти тест на наличие слежки. Результат такого теста, разумеется, всегда положительный — прослушка обнаруживается на любом смартфоне. И тут же предлагается решение: скачать специальный файл для защиты. На самом деле этот файл и есть вирус. Люди сами, своими руками, устанавливают шпионское ПО, опасаясь, что за ними следят. Мошенники просто играют на страхах», — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В Роскачестве рекомендуют регулярно проверять список приложений, имеющих доступ к микрофону. Сделать это можно в настройках конфиденциальности смартфона: на Android — через раздел «Диспетчер разрешений», на iPhone — в меню «Конфиденциальность и безопасность».

Оставлять доступ к микрофону следует только тем сервисам, для которых он действительно необходим, например, мессенджерам, камере или голосовым помощникам. Для остальных приложений разрешение можно отключить.

