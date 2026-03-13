Samsung подал заявку на 12 товарных знаков для электроники

Ушедший с российского рынка южнокорейский концерн Samsung подал в Роспатент заявки на 12 товарных знаков для телевизоров, аудиосистем и домашних проекторов.

© Samsung

Заявки поступили в ведомство ранее в марте от лица «Самсунг Электроникс Ко», выяснило РИА «Новости». В перечне указаны наименования Samsung OLED, Neo QLED и Samsung Vision AI, позволяющие продавать телевизоры и автомобильные дисплеи.

Корпорация также намерена зарегистрировать знаки Music Studio и Sound Tower для реализации аудиотехники. Речь идет о системах объемного звучания, саундбарах и колонках. Кроме того, поданы документы на бренд The Premier для видеопроекторов.

Samsung приостановил поставки продукции в Россию в марте 2022 года, объяснив решение «физической невозможностью» их осуществлять. При этом устройства бренда включены в список параллельного импорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Samsung в конце 2025 года зарегистрировала в России товарные знаки Samsung Neo QLED и MovingStyle.

Южнокорейский производитель LG накануне подал заявки на закрепление прав на бренды Express Dry и «Экспресс Сушка».