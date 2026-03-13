Российские ученые предложили создать коллайдер мощнее установки в ЦЕРН

Ученые Института ядерной физики СО РАН в рамках программы по изучению фундаментальных свойств материи предложили создание в подмосковном Протвино нового электрон-позитронного коллайдера на базе уже имеющегося тоннеля. Проект получил название «Z-фабрика» и по производительности превзойдет в 100 раз коллайдер LEP в ЦЕРНе, сообщил замдиректора института Иван Логашенко.

Логашенко рассказал, что ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в подмосковном Протвино электрон-позитронный коллайдер нового поколения, который получит название «Z-фабрика», передает ТАСС. Проект предполагает использование существующего 21-километрового тоннеля, построенного еще в советское время для протон-протонного коллайдера, но не оснащенного из-за распада СССР.

Логашенко добавил, что производительность «Z-фабрики» в 100-1000 раз превзойдет показатели знаменитого кольцевого коллайдера LEP, который работал в ЦЕРН до 2000 года. Установка будет работать на энергии Z-бозона, что обеспечит возможность проведения сверхточных измерений параметров стандартной модели физики на два-три порядка выше, чем сегодня.

Логашенко отметил, что подобные программы закладываются в будущие проекты большого кольцевого коллайдера в ЦЕРН и аналогичного китайского проекта, но российский вариант может быть реализован существенно раньше благодаря уже готовому тоннелю. Ориентировочно, на сборку и запуск устройства потребуется около 10 лет.

Основная задача коллайдера – проведение уникальных исследований фундаментальных свойств материи, поиск новой физики за пределами стандартной модели и сверхточное измерение параметров таких частиц, как Z-бозон, а также частиц с тяжелыми кварками, мюона и таулептона, на которые распадается Z-бозон. По словам ученого, это открывает широкие перспективы для отечественной и мировой науки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые увеличили плотность пучка ионов NICA в шесть раз. Президент России Владимир Путин назвал создание научной установки «СКИФ» в Новосибирске большим успехом. Строительство мегапроекта «СКИФ» достигло финальной стадии.