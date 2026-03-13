Mozilla снова отложила конец Firefox

Mozilla опять передумала прощаться с Firefox 115 ESR. Ещё недавно компания предупреждала, что поддержка этой ветки для старых версий Windows и macOS закончится в конце февраля 2026 года, но теперь срок снова сдвинули, на этот раз до конца августа 2026-го. Об этом говорится в обновлённых заметках Mozilla.

Речь идёт прежде всего о пользователях Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, а также macOS 10.12-10.14.

Для них Firefox 115 ESR остаётся последней веткой браузера, которая всё ещё получает патчи. По сути, это уже почти уникальная история: среди крупных массовых браузеров именно Firefox остаётся едва ли не последним заметным вариантом для таких старых систем.

В Mozilla объясняют решение довольно просто: пользователей на этих ОС всё ещё много, и компания хочет дать им больше времени на переход. Причём формулировка сейчас оставляет небольшую лазейку и на будущее: после августа 2026 года Mozilla обещает снова пересмотреть ситуацию, а не просто жёстко поставить точку.

Для всех, кто уже сидит на более свежих системах, история другая. Пользователям Windows 10 и новее, а также macOS 10.15 Catalina и выше, компания рекомендует обычную актуальную ветку Firefox, а не старый ESR 115. Mozilla отдельно указывает, что Firefox 115 ESR нужен именно для устаревших платформ.

Вообще, Firefox 115 ESR уже давно живёт дольше, чем изначально планировалось. Mozilla несколько раз переносила дату окончания поддержки, и нынешнее продление до августа 2026 года — это ещё один такой перенос. Судя по всему, компания просто не хочет резко бросать пользователей старых систем без хоть какого-то современного и обновляемого браузера.