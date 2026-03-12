Почему в космос не отправляют людей с татуировками

Требования по отбору космонавтов были разработаны во время СССР, в них внесли, в частности, запрет на татуировки для потенциальных кандидатов, рассказал журналистам RT летчик-космонавт Олег Артемьев.

Накануне «Роскосмос» опубликовал перечень требований к кандидатам в космонавты. В нем указано, что поводом для отказа могут стать искривление носовой перегородки, близорукость свыше трех диоптрий, а также размер обуви от 47 и выше.

Корреспонденты попросили собеседника раскрыть, что еще может стать поводом для отказа.

«При СССР было убеждение врачей, что нормальный человек не будет накалывать себе тату. Это больше относилось к людям, которые отбывали тюремное заключение», — отметил Артемьев.

По его словам, запрет на татуировки действует исключительно в российском отряде космонавтов. Он добавил, что обладатели татуировок могут попробовать свои силы в программе подготовки астронавтов. Там подобных ограничений нет.