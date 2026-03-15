Зачем нам нужны молочные зубы?

Появление молочных зубов у ребенка — ночной кошмар новоиспеченных родителей, но они играют важную роль в развитии детей. Портал popsci.com рассказал, зачем нужны молочные зубы, почему они важны и чем интересны для науки.

© Unsplash

Молочные зубы начинают формироваться задолго до рождения ребенка — примерно на шестой неделе беременности появляются зачатки первых зубиков. А к третьему или четвертому месту они обрастают твердыми тканями, которые придают зубам структуру.

Изредка младенцы рождаются с пренатальными зубами, прорезавшимися еще до рождения, но это немного другое. Пренатальные зубы обычно выпадают в течение первого месяца жизни, освобождая место для молочных. По сути, они — остаточное явление развития эмбриона, когда он еще находился в утробе.

После рождения ребенка молочные зубы обычно прорезаются в возрасте 6-9 месяцев. Как правило, первыми выходят либо два центральных зуба на нижней или верхней челюсти, после чего за ними следуют остальные. К двум годам у большинства детей уже есть все 20 молочных зубов. Хотя у стандартного срока в 6-9 месяцев есть вариации — появление зубов, на самом деле, довольно сложно предсказать.

Молочные зубы существуют по ряду причин, очевидных и не очень. Они берегут место для коренных зубов, которые начинают прорезаться в возрасте 6-7 лет, и помогают обеспечить правильное развитие челюсти. Молочные зубы также прорезаются через десны как раз в то время, когда они нужны ребенку для питания и речи. Особенно важную роль играют передние верхние зубы: они помогают маленьким детям лучше произносить твердые звуки.

Поскольку молочные зубы формируются на ранней стадии беременности, исследователи пытаются понять, можно ли по ним сделать выводы о здоровье матери во время беременности, или даже предсказать состояние ребенка. Некоторые специалисты сосредоточены на детали, которая проявляется в 90% молочных зубов — т.н. неонатальных линиях в эмали. Научная работа от 2021 года нашла подтверждения, что эти линии могут фиксировать состояние матери. Так, дети, родившиеся у матерей с депрессией, тревожностью и психиатрическими проблемами, имели более широкие неонатальные линии.

Сами по себе эти линии безобидны, однако повышенный кортизол (гормон стресса) в организме матери может оставить физический след на развивающейся эмали зубов ребенка. Хотя эта идея пока не проверена на 100%, у специалистов есть теория, что выпавшие молочные зубы можно анализировать, чтобы понять, грозит ли ребенку психические проблемы в будущем.