Ученые реконструировали "затерянный мир"

На дне Северного моря обнаружены остатки лесов возрастом более 16 тысяч лет, которые росли здесь ещё тогда, когда значительная часть Европы была скрыта под ледниками.

Специалисты из Уорикского университета извлекли из морских осадков древнюю ДНК и получили наиболее детальную на сегодняшний день картину того, чем был Доггерленд до того, как его поглотило море около 6500 года до нашей эры.

Доггерленд занимал более 46 тысяч квадратных километров, соединяя Британию с материковой Европой в последний ледниковый период. Прежние исследования уже подтверждали, что в эпоху мезолита эта территория была заселена людьми и отличалась богатой флорой и фауной.

Новый анализ ДНК из осадочных пород показал, что леса здесь появились раньше, чем в остальной Северной Европе, причём возраст некоторых деревьев намного превзошёл ожидания учёных. Дуб, вяз и лещина росли в Доггерленде более 16 тысяч лет назад, когда значительная часть континента ещё оставалась под властью ледников.

Ещё более неожиданной стала находка ДНК птерокарии - родственника грецкого ореха, который считался вымершим родом деревьев, исчезнувшим около 400 тысяч лет назад. Судя по полученным данным, эти деревья дожили в Доггерленде до отметки 16 тысяч лет назад.

Также установлено, что затопление происходило постепенно и неравномерно, поскольку территория неоднократно переживала мощные наводнения, а Северное море окончательно сформировалось позже, чем считалось прежде. Одним из финальных ударов стало цунами, обрушившееся на регион около 8150 лет назад.