Рыбы дали неожиданную подсказку ученым

Палеонтологи получили новые данные о древних двоякодышащих рыбах — группе, которая считается ближайшими живыми родственниками первых позвоночных, вышедших на сушу. Два независимых исследования международных команд из Австралии и Китая были опубликованы в Canadian Journal of Zoology и Current Biology.

© Naukatv.ru

Двоякодышащие рыбы занимают особое место в истории жизни. Они относятся к лопастеперым рыбам — той линии позвоночных, из которой со временем появились четвероногие животные. К этой группе относятся амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие и, в конечном счете, человек.

Тайна окаменелостей из древнего рифа

Одна из работ посвящена загадочной окаменелости из знаменитой формации Гого на севере Западной Австралии. Эти породы девонского возраста известны исключительной сохранностью древних организмов. Когда-то здесь существовала огромная рифовая система — своеобразный «Большой Барьерный риф» девонского периода.

Исследователи из Университета Флиндерса заново изучили старые образцы, применив компьютерную томографию. Этот метод позволяет «просветить» каменную породу и увидеть внутренние структуры, не разрушая саму окаменелость.

«Этот экземпляр был настолько загадочным, что авторы, впервые описавшие его, сначала предположили, что перед ними совершенно новый вид рыбы, ранее не встречавшийся в науке», — объясняет палеонтолог Элис Клемент.

Сканирование позволило построить детальную цифровую модель черепа, включая полость мозга и внутреннее ухо. Оказалось, что некоторые ранние интерпретации были ошибочными.

«Благодаря высокотехнологичному сканированию нам удалось создать новые комплексные изображения внешней и внутренней части черепа. Фактически мы также подтвердили, что предыдущие впечатления, вероятно, были восприняты вверх ногами», — говорит Клемент.

По словам исследовательницы Ханны Тиле, сравнение внутреннего уха этой рыбы с другими находками из Гого добавляет важную деталь в картину ранней эволюции позвоночных.

«Это дополнительная точка данных в удивительной коллекции двоякодышащих рыб и ранних видов позвоночных», — отмечает она.

Китайская находка возрастом 410 миллионов лет

Второе исследование касается другой древней двоякодышащей рыбы, обнаруженной в провинции Юньнань на юге Китая. Ученые реконструировали ее череп и описали новый вид — Paleolophus yunnanensis, название которого переводится как «древний гребень из Юньнани».

Возраст этой окаменелости оценивается примерно в 410 миллионов лет. В то время моря покрывали большую часть территории современного Китая.

«Paleolophus предоставляет нам беспрецедентную возможность взглянуть на двоякодышащую рыбу периода между ее первым появлением и последующей быстрой диверсификацией», — говорит исследователь Университета Флиндерса Брайан Чу.

Иными словами, находка показывает этап, когда эта группа только начинала формировать свои характерные черты — например, специализированные зубные пластины для измельчения пищи и другие признаки, которые позже появились у четвероногих

Почему это важно для понимания эволюции

Двоякодышащие рыбы представляют одну из самых древних линий позвоночных. Некоторые их представители живут до сих пор, например австралийская двоякодышащая рыба из Квинсленда. Она давно привлекает внимание ученых именно из-за своей близости к предкам четвероногих.

Череп из Юньнани помогает понять, как быстро происходили изменения внутри этой группы в девонском периоде. Исследователи сравнили его строение с более ранней китайской рыбой Diabolepis, а также с видами Uranolophus из Вайоминга и Dipnorhynchus из Австралии.

«Исключительно хорошо сохранившийся череп двоякодышащей рыбы из Юньнани помогает понять, как стремительно эти рыбы эволюционировали на протяжении раннего, среднего и позднего девона», — подчеркивает Чу.

Вместе эти открытия помогают лучше понять один из ключевых моментов в истории жизни на Земле — переход позвоночных от водной среды к жизни на суше.