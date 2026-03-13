Perplexity представила ИИ-агента для Mac Mini

Perplexity AI представила инструмент Perplexity Personal Computer. Это специальная ИИ-система, предназначенная для работы с Apple Mac Mini. Такие системы сейчас называют «ИИ-агентами».

© Perplexity

В целом это расширение идей Perplexity Computer, что была представлена месяц назад. Теперь ИИ может подключаться не только к интернет-сервисам, но и к локальным приложениям и файлам на компьютере пользователя.

По словам разработчиков, система работает как «цифровой помощник». Он может постоянно выполнять различные задания: управлять файлами, работать с программами и помогать организовывать задачи. Пользователь может управлять этим процессом с любого устройства.

Перед выполнением «чувствительных» действий ИИ будет запрашивать разрешение. Также сохраняется история всех операций. При необходимости можно воспользоваться кнопкой, которая мгновенно останавливает работу системы.

Пока новая функция доступна лишь ограниченному числу пользователей.