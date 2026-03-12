Палеонтологи нашлиглавного врага австралопитека Люси

Более трех миллионов лет назад, когда по африканским саваннам бродила знаменитая Люси — самая известная представительница афарских австралопитеков, — главной угрозой для нее были не львы или гиены, а прячущийся под водой хищник с причудливым наростом на голове. В новом исследовании, опубликованном в Journal of Systematic Palaeontology, ученые из Университета Айовы описали этот вымерший вид, дав ему говорящее имя — Crocodylus lucivenator, или «Охотник на Люси».

Хозяин водно-болотных угодий

Палеонтологи изучили 121 образец ископаемых остатков (преимущественно черепа и челюсти), найденных в формации Хадар в регионе Афар (Эфиопия). Этот район, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, десятилетиями снабжает науку важными окаменелостями, в том числе, раскрывающими эволюцию человека.

Crocodylus lucivenator обитал здесь в период между 3,4 и 3 миллионами лет назад, полностью совпадая по времени и географии с австралопитеками. Это был внушительный хищник: взрослые особи достигали 4–4,5 метров в длину и весили от 270 до 600 килограммов. В экосистеме Хадара, состоявшей из рек, озер и прибрежных лесов, он был доминирующим хищником, единственным представителем своего рода.

«Практически точно можно утверждать, что данный крокодил охотился на сородичей Люси», — утверждает Кристофер Брошу, профессор Университета Айовы, ведущий автор исследования.

Горб для свиданий и следы сражений

Одной из самых ярких анатомических особенностей хищника был заметный костный горб в средней части морды. Подобная черта встречается у современных американских крокодилов, но отсутствует у нильских. Ученые полагают, что этот вырост использовался самцами для привлечения самок в брачный период: опуская голову, самец демонстрировал «украшение» партнерше.

Кроме того, морда C. Lucivenator была более вытянутой по сравнению с другими крокодилами того времени, что делает его морфологически близким к современным видам.

Интересную деталь поведали следы на одной из челюстей: исследователи обнаружили частично зажившие раны.

«Такое поведение, как укусы в морду во время территориальных стычек, прослеживается во всем семейном древе крокодилов, — отмечает соавтор работы Стефани Драмхеллер. — Мы не знаем, кто победил в той схватке, но наличие заживших тканей говорит о том, что животное выжило после столкновения с сородичем».

Свидетель эволюции человека

«Охотник на Люси», похоже, удерживал единоличную власть над территорией Хадара. Несмотря на климатические изменения, превращавшие леса в открытые кустарниковые степи, этот вид оставался стабильным элементом ландшафта на протяжении сотен тысяч лет.

Открытие Crocodylus lucivenator добавляет важный штрих к картине мира, в которой формировалось человечество. Наши предки учились ходить на двух ногах в условиях постоянной опасности, исходящей от этих терпеливых мастеров засады, ждавших у каждого водопоя.