Роскосмос назвал основания для отказа при отборе в космонавты

Основаниями для отказа при отборе в отряд космонавтов могут стать татуировки, искривление носовой перегородки, близорукость со степенью свыше трех диоптрий в анамнезе и слишком большой размер обуви. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

© Вечерняя Москва

Представители компании уточнили, что пройти отбор с татуировкой можно в случае, если она находится на участках кожи, закрытых одеждой, представляет собой отметку о группе крови или буквенную символику, а ее диаметр не превышает три сантиметра. Но в случае успешного прохождения отбора рисунок нужно будет удалить.

Пятый открытый набор в отряд космонавтов начался 4 февраля и будет проходить в два этапа — сначала заочно с подачей документов, а затем очно с тестированием необходимых навыков и показателей, передает Telegram-канал Роскосмоса.

Также претенденты должны быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года, обладать высшим образованием в области точных, естественных или медицинских наук, а средний балл в дипломе не должен быть ниже 4.