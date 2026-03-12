В России рекордно подешевел iPhone 17

Признанный одним из лучших и сбалансированных смартфонов Apple значительно подешевел в России. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Так, стоимость базовой модели iPhone 17 на отечественном рынке в зависимости от продавца варьируется в пределах 66-68 тыс. руб. При этом в конце 2025 года этот смартфон предлагался от 82 тыс. руб. За два месяца гаджет подешевел на 20%.

По наблюдениям экспертов, выгоднее всего iPhone 17 можно купить в небольших офлайн-магазинах и на маркетплейсах, тогда как в рознице устройство предлагается за 75 тыс. руб.

Отмечается, что в сентябре, на старте продаж, iPhone 17 оценивался в России минимум от 110 тыс. руб.

iPhone 17 получил большой список улучшений по сравнению с предшественниками. Apple оснастила гаджет функциями, ранее встречавшимися лишь в Pro-версиях. Так, гаджет может похвастаться OLED-экраном с частотой 120 Гц и поддержкой Always-On Display, а также квадратную селфи-камеру с функцией отслеживания пользователя Center Stage. Популярный американский техноблогер Маркес Браунли (MKBHD) признал iPhone 17 «прорывом года» и «лучшим смартфоном 2025 года» благодаря улучшениям.