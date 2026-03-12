Стало известно, куда рухнул неуправляемый американский спутник

Один из двух зондов NASA, изучавших радиационные пояса Земли, прекратил свое существование, войдя в атмосферу над южной частью Тихого океана. Место падения расположено примерно в 1100 километрах к югу от мексиканского Пуэрто-Вальярты, поэтому вероятность причинения вреда кому-либо была крайне мала. Изначально в NASA оценивали шанс нанесения ущерба как 1 к 4200, передает Daily Mail.

Как сообщил эксперт по отслеживанию спутников доктор Марко Лангбрук, огненный шар при входе зонда в атмосферу зафиксировали Космические силы США, предположительно с помощью инфракрасной системы раннего предупреждения. Сложность прогнозирования точного места падения была связана с сильно вытянутой эллиптической орбитой аппарата: он замедлялся лишь при кратковременных погружениях в атмосферу в ближайшей к Земле точке.

Зонды «Ван Аллен A» и «Ван Аллен B» были запущены в августе 2012 года с расчетом на двухлетнюю миссию по изучению одноименных радиационных поясов — невидимых колец из заряженных частиц, защищающих Землю от солнечных ветров и космических лучей. Однако аппараты проработали значительно дольше, продолжая собирать данные вплоть до 2019 года.

По окончании миссии NASA выполнило требования по безопасному сведению спутников с орбиты, чтобы они не превратились в космический мусор на тысячи лет. В течение двух недель ученые пять раз запускали двигатели зондов, опустив ближайшую точку орбиты с 595 до 305 километров, где аппараты начали снижаться за счет трения об атмосферу.

Первоначально предполагалось, что зонд «Ван Аллен A» войдет в атмосферу только в 2034 году. Однако прогнозы пришлось пересмотреть после того, как в 2024 году Солнце достигло пика активности — «солнечного максимума». Участившиеся вспышки и выбросы массы слегка «раздули» земную атмосферу, увеличив сопротивление воздуха и ускорив падение аппарата. Его близнец, зонд «Ван Аллен B», как ожидается, сойдет с орбиты не ранее 2030 года.