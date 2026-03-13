Huawei представила серию умных телевизоров

© Huawei

Компания Huawei анонсировала линейку смарт-телевизоров Vision Smart TV 6, которая уже доступна для предзаказа в четырех размерах: 65, 75, 85 и 98 дюймов. Устройства получили ультратонкий корпус толщиной 4,9 см и безрамочный дизайн (занимаемая площадь экрана — 99%). Особенностью серии стала возможность выбора декоративных рамок под дерево: светлая Morning Birch или темный Smoky Walnut.

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Все модели оснащены MiniLED-панелями «Black Crystal» с разрешением 4K и пиковой яркостью 2000 нит. Экраны поддерживают частоту обновления от 144 до 288 Гц и цветовой охват DCI-P3. Для борьбы с бликами используется двухслойное нанопокрытие, которое снижает отражения на 68%. Техническая база включает 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти под управлением системы с поддержкой Harmony AI.

Аудиосистема телевизоров построена по 21-канальной схеме. Она включает широкополосные динамики мощностью 20 Вт и сабвуфер на 50 Вт с неодимовыми магнитами N45H, работающий в паре с алгоритмом усиления басов (от 60 Гц). Для видеосвязи предусмотрена камера с поддержкой звонков в 1080p, функцией отслеживания людей и возможностью организации конференций до 12 участников.

Набор интерфейсов включает три порта HDMI 2.1 и модуль Bluetooth 5.2. Также заявлена поддержка 4K-зеркалирования экрана со смартфонов. Стоимость новинок распределилась следующим образом: 65 дюймов — 6199 юаней(~$900), 75 дюймов — 7399 юаней(~$1 070), 85 дюймов — 10 299 юаней(~$1 490), а флагманская 98-дюймовая версия оценена в 16 499 юаней(~$2 400).