TikTok разблокировал аккаунт Павла Дурова

Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова в TikTok вновь стал доступен после блокировки. Страница предпринимателя активна, в чем убедился корреспондент «Газеты.Ru».

На 5 марта, когда профиль был недоступен, на него были подписаны 156 тыс. пользователей, а общее число отметок «нравится» составляло 114 тыс. После восстановления работы аккаунта аудитория выросла до 161 тыс. подписчиков, а количество лайков – до 120 тыс. В профиле также появилось одно видео, созданное, судя по всему, при помощи искусственного интеллекта.

Примечательно, что еще в январе Дуров заявил, что не смотрит контент в TikTok, поскольку, по его словам, сервис «разрушает мозг». Он также отметил, что редко пользуется мобильным телефоном, считая его отвлекающим фактором и потенциальной угрозой безопасности.

Павел Дуров – предприниматель российского происхождения в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.