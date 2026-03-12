2000-летнее подводное «кладбище кораблей» обнаружено у берегов Ливии

Команда польских исследователей обнаружила масштабное скопление античных артефактов у берегов Ливии. Поле обломков, которое ученые уже окрестили «кладбищем погибших кораблей», растянулось более чем на сто метров по морскому дну. Открытие проливает новый свет на интенсивность средиземноморской торговли и опасности, с которыми сталкивались мореплаватели 2000 лет назад.

Экспедиция Варшавского университета возобновила работу в Птолемаиде в 2023 году после тринадцатилетнего перерыва, вызванного гражданской войной в регионе. Птолемаида, основанная династией Птолемеев на рубеже IV и III веков до н. э., была одним из крупнейших греческих полисов Киренаики и сохраняла свое значение вплоть до арабского завоевания в VII веке. Из-за землетрясений и повышения уровня моря значительная часть портовой инфраструктуры, включая дороги и колоннады, оказалась под водой.

Опасный фарватер

Археологический участок расположен в нескольких километрах к востоку от древней гавани. Высокая плотность находок — фрагментов корпусов кораблей, грузов и якорей — указывает на то, что в этой зоне затонуло не одно судно. По мнению доктора Петра Яворского, руководителя проекта, исследователи наткнулись на «ловушку» для кораблей, заходивших в порт с восточного направления.

«Здесь на протяжении столетий регулярно происходили кораблекрушения», — поясняет Яворский.

Сокровища морских глубин

Среди наиболее примечательных находок — бронзовая гиря для римских весов (эквипондиум), выполненная в форме женской головы и заполненная свинцом. Кроме того, археологи подняли множество амфор, в которых перевозили вино, оливковое масло и зерно. В одном из сосудов ученые обнаружили следы кристаллизованного вина; сейчас его химический состав анализируют в лаборатории.

Помимо подводных работ, археологи провели раскопки на акрополе, расположенном на высоте 300 метров над уровнем моря. Там была обнаружена неизвестная ранее мощеная дорога, приспособленная для колесного транспорта, и остатки сторожевых башен. На обочине дороги ученые нашли римский дорожный камень-указатель с греческой надписью, датируемый первой половиной III века н. э. (эпоха династии Северов).

Археологи подчеркивают, что большая часть Птолемаиды — как на суше, так и под водой — все еще остается неисследованной. «Кладбище кораблей» станет объектом долгосрочного изучения, которое позволит восстановить карту торговых путей античного Средиземноморья.