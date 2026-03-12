В 500-летнем изображении Девы Марии нашли невозможную микроскопическую деталь

Исследователи обнаружили на Тильме Гваделупской — плаще из волокон кактуса — изображение Девы Марии, внутри которого при цифровом увеличении различаются 13 крошечных фигурок. Об этом сообщается в ряде научных публикаций, посвященных изучению реликвии, передает Daily Mail.

© FABIO FRUSTACI/EPA/TACC

Фигуры, напоминающие очевидцев XVI века, видны только при многократном увеличении. Анализ показал, что изображение было нанесено за один раз — без предварительных набросков и следов кисти.

Тильма, сотканная из волокон агавы, на протяжении пяти веков сохраняется в идеальном состоянии, несмотря на воздействие времени и прикосновения миллионов паломников. Ткань устойчива к насекомым и пыли, а краски остаются яркими. Созданные в XVIII веке копии изображения быстро пришли в негодность, тогда как оригинал не изменился.

Образ Девы Марии изучают с 1751 года, однако ни одно исследование не дало научного объяснения его происхождению. Пигменты не соответствуют известным красителям, а техника нанесения изображения остается загадкой — краска буквально парит над поверхностью ткани.

Часть исследователей склоняется к чудесной природе образа, другие считают, что фигурки могут быть результатом интерпретации или артефактами обработки изображений. Тем не менее тильма продолжает привлекать внимание как верующих, так и ученых.