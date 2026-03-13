Samsung меняет стратегию

В этом году Samsung может радикально изменить подход к оснащению своих смарт-часов, используя разные процессоры для флагманской и стандартной моделей. Galaxy Watch Ultra 2, согласно инсайдерской информации, получит новый чип Snapdragon Wear Elite от Qualcomm, представленный на MWC, в то время как Galaxy Watch 9, вероятно, сохранит уже знакомый Exynos W1000. Это позволит чётче разделить премиальную и обычную версии, причём более современная платформа с акцентом на ИИ-функции достанется именно топовой модели. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Samsung

Snapdragon Wear Elite ориентирован на устройства с активным использованием искусственного интеллекта, оснащён выделенным нейропроцессором Hexagon NPU, что позволяет запускать ИИ-модели прямо на устройстве без постоянного обращения к облаку. Речь идёт о таких возможностях, как интеллектуальные ответы на сообщения, краткие пересказы текста или продвинутые фитнес-рекомендации. Это может существенно расширить функциональность часов, сделав их более автономными в обработке данных.

Ещё одним ключевым улучшением для Galaxy Watch Ultra 2 может стать автономность: переход на более энергоэффективный чип теоретически способен увеличить время работы с текущих примерно двух дней до пяти при обычном использовании, хотя текущее поколение оснащено аккумулятором на 590 мА·ч. Однако более мощная начинка может повлечь и рост цены, поэтому окончательные выводы стоит делать только после официального анонса.