В Италии нашли 34 гробницы возрастом более двух тысяч лет

Гробницы образуют южный некрополь, где захоронения расположены по семейным группам, как это было принято среди самнитов. Большинство могил устроено просто: ямы с крышкой из черепицы под двойным скатом. Но встречаются и более сложные конструкции: две гробницы с камерами из травертина и одна с туфовым гробом, вероятно, для людей более высокого статуса.

Особенно примечательно большое число детских могил: 15 из 34 принадлежат детям от новорожденных до десяти лет. Это редкая возможность изучить демографию древнего населения и роль детей в ритуалах.

В мужских захоронениях встречается оружие — наконечники копий и дротиков, символизирующие воинственность. В женских — украшения: кольца, фибулы, которые помогали фиксировать одежду и одновременно служили маркерами пола.

Особый интерес вызывают бронзовые пояса в гробницах для детей 5–10 лет. Обычно такие пояса принадлежали взрослым мужчинам-воителям и символизировали статус или роль в обществе. Археологи предполагают, что в данном случае пояса могли означать наследование социальной позиции или включение ребенка в определенные ритуалы с раннего возраста.

Найдена также небольшая керамика — патеры, скифои и лекитои, используемые в ритуалах и трапезах. По мнению исследователей, символика подношений имела большее значение, чем количество предметов.

Окно в жизнь самнитов

Открытие подчеркивает археологическое богатство Кампании. 34 новые гробницы дают уникальное понимание социальной структуры, семейных связей и ритуалов этого народа, жившего здесь более двух тысяч лет назад.