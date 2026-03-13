$79.0791.39

В Италии нашли 34 самнитские гробницы IV–III веков до нашей эры

Naukatv.ru

Гробницы образуют южный некрополь, где захоронения расположены по семейным группам, как это было принято среди самнитов. Большинство могил устроено просто: ямы с крышкой из черепицы под двойным скатом. Но встречаются и более сложные конструкции: две гробницы с камерами из травертина и одна с туфовым гробом, вероятно, для людей более высокого статуса.

В Италии нашли 34 гробницы возрастом более двух тысяч лет
© Naukatv.ru

Особенно примечательно большое число детских могил: 15 из 34 принадлежат детям от новорожденных до десяти лет. Это редкая возможность изучить демографию древнего населения и роль детей в ритуалах.

В мужских захоронениях встречается оружие — наконечники копий и дротиков, символизирующие воинственность. В женских — украшения: кольца, фибулы, которые помогали фиксировать одежду и одновременно служили маркерами пола.

Особый интерес вызывают бронзовые пояса в гробницах для детей 5–10 лет. Обычно такие пояса принадлежали взрослым мужчинам-воителям и символизировали статус или роль в обществе. Археологи предполагают, что в данном случае пояса могли означать наследование социальной позиции или включение ребенка в определенные ритуалы с раннего возраста.

Найдена также небольшая керамика — патеры, скифои и лекитои, используемые в ритуалах и трапезах. По мнению исследователей, символика подношений имела большее значение, чем количество предметов.

Окно в жизнь самнитов

Открытие подчеркивает археологическое богатство Кампании. 34 новые гробницы дают уникальное понимание социальной структуры, семейных связей и ритуалов этого народа, жившего здесь более двух тысяч лет назад.

«Эти захоронения показывают, как самниты сочетали повседневную жизнь с символикой и верованиями, передаваемыми из поколения в поколение», — заключают археологи.