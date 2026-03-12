В космосе произошло то, что ученые раньше никогда не видели

Международная группа ученых впервые в истории наблюдала формирование магнетара — нейтронной звезды с чудовищной плотностью и мощнейшим магнитным полем, сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Nature.

Магнетары представляют собой разновидность нейтронных звезд, состоящих из плотно упакованных нейтронов. Они рождаются в результате коллапса ядра массивной звезды при взрыве сверхновой. Эти объекты обладают самыми сильными магнитными полями во Вселенной: магнитное поле Земли составляет около одного гаусса, магнита в холодильнике — около 100 гаусс, а у магнетаров — до миллиона миллиардов гаусс. При этом масса такого объекта может достигать 500 тысяч масс Земли при диаметре всего 19 километров.

Объектом наблюдения стала сверхъяркая сверхновая SN 2024afav. Ученые следили за ней более 200 дней и зафиксировали необычное поведение: в отличие от обычных сверхновых, которые тускнеют после пика яркости, SN 2024afav продолжала мерцать, испуская небольшие световые импульсы.

Согласно выводам исследователей, пульсирующее свечение объясняется эффектами общей теории относительности Эйнштейна. Массивный вращающийся объект — формирующийся магнетар — буквально разрывал пространственно-временной континуум вокруг себя. Падающие на звезду обломки образовали вихревой газовый диск, ось вращения которого оказалась наклонена из-за релятивистских эффектов.

Профессор астрономии Калифорнийского университета в Беркли Алекс Филиппенко, соавтор исследования, назвал полученные данные неоспоримым доказательством существования магнетаров. По его словам, особенно ценно, что ученым впервые удалось увидеть наглядное проявление теории Эйнштейна в процессе рождения сверхновой.