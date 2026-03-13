Ученые раскрыли древнюю сеть перевозки живых экзотических птиц

Яркие попугаи ара не водятся на засушливом побережье Перу. Эти птицы созданы для влажных тропических низин Амазонии, а не для ледяных горных перевалов и пустынного воздуха. Однако новое исследование древней ДНК и изотопного состава перьев, найденных в археологическом комплексе Пачакамак, доказывает: за столетия до расцвета Империи инков люди не просто торговали перьями, а перевозили живых птиц через Анды.

Результаты работы ученых из Австралийского национального университета, опубликованы в журнале Nature Communications. Исследование раскрывает существование удивительно организованной транспортной сети, связывавшей джунгли, высокогорья и тихоокеанское побережье, пишет Еarth.com.

Смена диеты как улика

Пачакамак — один из крупнейших и наиболее значимых храмовых центров доколумбовой эпохи в Южной Америке. Он расположен в долине реки Лурин на побережье Тихого океана, примерно в 40 км к юго-востоку от Лимы (современное Перу). Город был основан около 200 г. н. э. культурой лима. Позже он находился под влиянием культур уари, ичма и, наконец, инков, которые захватили его в XV веке. Пачакамак считался «Ватиканом Анд». Сюда стекались тысячи паломников со всего региона, чтобы получить предсказание от знаменитого оракула, чей идол находился в главном святилище.

Пачакамак находится в сотнях километров от естественной среды обитания амазонских попугаев. Ученые идентифицировали перья четырех видов: красного, сине-желтого и зеленокрылого ара, а также мучнистого амазона.

Главный вопрос заключался в том, как они туда попали. Ранее считалось, что перья могли доставляться как товар, но анализ изотопов азота и углерода в их структуре рассказал более драматичную историю. Изотопная подпись меняется в зависимости от рациона в период роста пера. Исследователи обнаружили, что в какой-то момент диета птиц резко изменилась: вместо лесных плодов они начали питаться кукурузой и морским белком.

«Анализ показывает, что попугаев кормили той же пищей, которую употребляли их владельцы на побережье. Это явный признак длительного ухода за птицами после их перемещения из тропических лесов», — отмечает ведущий автор исследования Джордж Олах.

Это означает, что птиц не только перенесли через горы живыми и содержали в неволе достаточно долго, чтобы у них успело вырасти новое оперение.

Логистический подвиг

Транспортировка тропических птиц через Анды — задача, которую без спецтехники сложно выполнить даже современному человеку. Путь длиной более 500 километров пролегал через высокогорные плато и перевалы, где климат губителен для обитателей сельвы. С помощью ландшафтного моделирования ученые определили вероятные коридоры и речные пути, которые использовались для переправки «живого груза».

Это открытие опровергает миф об изолированности доинкских обществ. Напротив, задолго до появления знаменитых дорог инков в Андах существовала сложная система обмена. Попугаи были не просто экзотическими питомцами: их перья имели колоссальное ритуальное значение, символизируя власть, престиж и связь с далекими сакральными мирами.

Прорыв в палеогенетике

Помимо исторических выводов, работа важна своим техническим исполнением. Перья — крайне хрупкий материал, и выделение из них древней ДНК считается ювелирной задачей. Это исследование стало одним из первых успешных примеров масштабного генетического анализа археологических перьев. Теперь ученые надеются применить этот метод для изучения торговли другими органическими товарами — мехом или кожей, — которые редко сохраняются так же хорошо, как керамика.

История «пернатых путешественников» напоминает нам, что страсть человека к экзотической природе имеет глубокие корни. К сожалению, сегодня этот многовековой интерес обернулся угрозой для диких популяций, которая в эпоху глобализации стала критической.