Создан робот-дельфин для ликвидации разливов нефти в море

Робота-дельфина для ликвидации разливов нефти в море создали в Австралии

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета создали робота, похожего на дельфина. Его главная задача ликвидировать разливы нефти в Мировом океане. Большинство устройств для сбора нефти просто плавают на месте, ожидая, пока до них дойдет загрязняющее вещество. Новый робот способен самостоятельно передвигаться по нефтяным пятнам.

Робот оснащен уникальной системой фильтрации, наподобие той, что используют морские ежи. Во время движения по нефтяному пятну встроенный насос перекачивает загрязненную воду в фильтр губку со специальным покрытием из микроскопических шипов. Шипы пропускают воду и удерживают нефть.

После того, как фильтр наполнится, нефть можно перекачать во встроенную камену и использовать его повторно. В ходе лабораторных испытаний робот извлекал нефть из воды со скоростью около 2 миллилитров в минуту. Эффективность его работы достигла 95%. В перспективе ученые планируют значительно расширить масштабы очистки.

Робот сможет работать полностью автономно. По задумке ученых, он будет собирать нефть, возвращаться на базовую станцию и повторно заплывать к месту разлива, сообщает Small.

Ранее японские ученые представили первого в мире робота-буддиста с ИИ. Искусственный интеллект «BuddhaBot-Plus был разработан на основе ChatGPT. Его обучали на священных буддистских текстах.