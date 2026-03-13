Смогут ли рации заменить мобильный интернет — ответ аналитика

Полностью заменить цифровую связь на пейджеры, рации и другие подобные гаджеты не удастся. На данный момент альтернативы интернету не существует. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

© Motorola

Специалист объяснил, что на повышенный спрос на рации и пейджеры повлиял бизнес, который с помощью них пытается наладить работу и смягчить финансовые потери. Однако у гаджетов без подключения к интернету возможности сильно ограничены. Так, рация передает разговор лишь на маленькой дистанции, а пейджинговая связь в России вовсе не работает.

«По сути, сегодня все крутятся как могут и пытаются палочкой-веревочкой решить проблему отсутствия мобильной связи. Но загвоздка в том, что как-либо решить проблему отсутствия мобильной связи невозможно. У нас экономика цифровая, она завязана на связь. И хотим мы того или нет, связь нужна. Соответственно, убытки уже нарастают и с каждым днем будут нарастать все больше и больше», — объяснил эксперт.

По его словам, в масштабах всей Москвы старомодные гаджеты не смогут стать заменой мобильной связи, поскольку с их помощью не удастся даже поддерживать связь с близкими и друзьями, находящимися на большом расстоянии от пользователя.

Аналитик отметил, что технологии, позволяющие отправлять сообщения с телефона на телефон по Bluetooth через mesh-сети, также не смогут качественно заместить интернет. Он привел пример, что для запуска такой системы в офисе необходимо подключить гаджеты всех сотрудников. При этом сама система все равно будет плохо работать.

Техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) до этого рассказал «Газете.Ru», что новости СМИ о росте продаж пейджеров на фоне блокировок интернета — вымысел, поскольку в России не осталось сервисов, которые бы оказывали услуги пейджинговой связи. По его словам, старые устройства могут использоваться только как реквизит для киносъемок.