Смогут ли рации заменить мобильный интернет — ответ аналитика

Полностью заменить цифровую связь на пейджеры, рации и другие подобные гаджеты не удастся. На данный момент альтернативы интернету не существует. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Специалист объяснил, что на повышенный спрос на рации и пейджеры повлиял бизнес, который с помощью них пытается наладить работу и смягчить финансовые потери. Однако у гаджетов без подключения к интернету возможности сильно ограничены. Так, рация передает разговор лишь на маленькой дистанции, а пейджинговая связь в России вовсе не работает.
«По сути, сегодня все крутятся как могут и пытаются палочкой-веревочкой решить проблему отсутствия мобильной связи. Но загвоздка в том, что как-либо решить проблему отсутствия мобильной связи невозможно. У нас экономика цифровая, она завязана на связь. И хотим мы того или нет, связь нужна. Соответственно, убытки уже нарастают и с каждым днем будут нарастать все больше и больше», — объяснил эксперт.
По его словам, в масштабах всей Москвы старомодные гаджеты не смогут стать заменой мобильной связи, поскольку с их помощью не удастся даже поддерживать связь с близкими и друзьями, находящимися на большом расстоянии от пользователя.
Аналитик отметил, что технологии, позволяющие отправлять сообщения с телефона на телефон по Bluetooth через mesh-сети, также не смогут качественно заместить интернет. Он привел пример, что для запуска такой системы в офисе необходимо подключить гаджеты всех сотрудников. При этом сама система все равно будет плохо работать.
Техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) до этого рассказал «Газете.Ru», что новости СМИ о росте продаж пейджеров на фоне блокировок интернета — вымысел, поскольку в России не осталось сервисов, которые бы оказывали услуги пейджинговой связи. По его словам, старые устройства могут использоваться только как реквизит для киносъемок.