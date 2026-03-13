Метеоритный дождь: ученый рассказал о ежедневных «гостях» из космоса

Над Черноморским побережьем и южными регионами России пронесся светящийся болид. По словам Станислава Короткого, научного руководителя обсерватории «Ка-Дар», предсказать падение астероида на Землю можно только за сутки до события. Если же объект имеет небольшие размеры, ученые могут вообще не обнаружить его заранее.

Как отметил эксперт, прогнозы вспышек метеоритов делаются за сутки до события из-за малых размеров тел, затрудняющих их обнаружение. Недавно заснятые явления в России и Германии – обычные события, происходящие регулярно. По оценкам эксперта, на Землю ежедневно падает около пяти тонн метеоритного вещества.

Основная масса метеоритов – пыль и мелкий мусор, которые сгорают в атмосфере и не долетают до поверхности, пояснил Короткий. Яркие болиды, вызывающие общественный интерес, связаны с объектами размером от десятков сантиметров до метра, уточнил астроном.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Короткий добавил, что за всю историю наблюдений подтвержденные случаи попадания метеорита в человека крайне редки, в то время как болиды падают ежедневно в разных частях планеты.

Ранее уточнялось, что полностью исключить падение метеоритов на Землю современная наука не способна. Однако ученые постоянно наблюдают за потенциально опасными космическими объектами и пытаются заранее выявлять угрозы.