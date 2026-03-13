$80.2391.98

Метеоритный дождь: ученый рассказал о ежедневных «гостях» из космоса

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Над Черноморским побережьем и южными регионами России пронесся светящийся болид. По словам Станислава Короткого, научного руководителя обсерватории «Ка-Дар», предсказать падение астероида на Землю можно только за сутки до события. Если же объект имеет небольшие размеры, ученые могут вообще не обнаружить его заранее.

Метеоритный дождь: ученый рассказал о ежедневных «гостях» из космоса
© Global Look Press

Как отметил эксперт, прогнозы вспышек метеоритов делаются за сутки до события из-за малых размеров тел, затрудняющих их обнаружение. Недавно заснятые явления в России и Германии – обычные события, происходящие регулярно. По оценкам эксперта, на Землю ежедневно падает около пяти тонн метеоритного вещества.

Основная масса метеоритов – пыль и мелкий мусор, которые сгорают в атмосфере и не долетают до поверхности, пояснил Короткий. Яркие болиды, вызывающие общественный интерес, связаны с объектами размером от десятков сантиметров до метра, уточнил астроном.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Короткий добавил, что за всю историю наблюдений подтвержденные случаи попадания метеорита в человека крайне редки, в то время как болиды падают ежедневно в разных частях планеты.

Ранее уточнялось, что полностью исключить падение метеоритов на Землю современная наука не способна. Однако ученые постоянно наблюдают за потенциально опасными космическими объектами и пытаются заранее выявлять угрозы.