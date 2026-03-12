Telegram работает с перебоями по всему миру

В работе мессенджера Telegram фиксируется масштабный сбой, о котором сообщают пользователи из различных стран, включая Россию. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

© Газета.Ru

Судя по жалобам, сервис работает нестабильно: возникают трудности с отправкой текстовых сообщений, загрузкой фотографий, видео и других медиафайлов.

Сообщения о проблемах поступают из разных городов и регионов, что может свидетельствовать о сбое в инфраструктуре сервиса или отдельных его компонентов. На момент публикации причины неполадок в работе Telegram официально не раскрывались.

По данным Downdetector, жалобы на сбой поступают из Магаданской области, ЯНАО, Санкт-Петербурга, а также из США и ФРГ.

«Проблема не только в РФ, но и в Германии, Нидерландах, США. Какой-то сбой самого телеграма», — отметил один из пользователей мессенджера.

Это не первый сбой в марте — предыдущий был зафиксирован в работе мессенджера 11 марта. Сервис работал с перебоями около часа.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram в целях борьбы с преступностью. В феврале 2026 года россияне стали жаловаться на проблемы в работе мессенджера, после чего РКН заявил, что Telegram не предпринимает достаточных мер против мошенников, не защищает личные данные пользователей и нарушает российские законы.