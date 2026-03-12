MacBook Neo протестировали в 10 играх

Автор YouTube-канала Andrew Tsai протестировал производительность MacBook Neo в ряде популярных видеоигр, включая Cyberpunk 2077, Minecraft и World of Warcraft. В рамках эксперимента были запущены как игры, официально доступные на macOS, так и для Windows через CrossOver.

© Apple

Одним из наиболее неожиданных результатов стал запуск Cyberpunk 2077. Несмотря на высокие системные требования, игра запустилась на ноутбуке при минимальных настройках графики и разрешении 720p, демонстрируя более 30 кадров в секунду в простых сценах.

Minecraft (Java Edition) показал стабильную работу: производительность варьировалась от 50 до 300 fps при разрешении 1080p как без шейдеров, так и с ними. Также без существенных проблем заработали World of Warcraft и Control, где частота кадров находилась в диапазоне 30–60 fps при 1080p и низких настройках графики.

При этом запуск некоторых проектов через CrossOver оказался проблемным. Так, Resident Evil Requiem показал крайне низкую производительность даже при минимальных настройках и разрешении 720p. Блогер отметил, что ключевым фактором ограничения производительности является объем оперативной памяти устройства.

Resident Evil 2 Remake, официально адаптированная для macOS, напротив, работала стабильно — около 60 fps при средних настройках и разрешении 1080p.

Среди других тестов через CrossOver оказались Counter‑Strike 2 и Elden Ring, которые показали неудовлетворительные результаты. В то же время некоторые проекты оказались вполне играбельными: например, Dark Souls Remastered и инди-проект Mewgenics смогли работать при 1080p и около 60 fps.

В завершение тестирования блогер попытался запустить The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom через эмулятор Nintendo Switch. Однако производительность оказалась низкой — около 15–20 fps. По словам автора теста, эта игра считается одной из самых требовательных на платформе, поэтому менее ресурсоемкие проекты для портативной консоли могут работать значительно лучше.

MacBook Neo стоимостью $599 оснащается 8 ГБ оперативной памяти и мобильным чипом Apple A18 Pro от iPhone 16 Pro.