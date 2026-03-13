Полная чушь: почему ИИ никогда не поработит человека

Нейросеть можно легко запутать или вывести из строя, подчеркнула политолог Елена Штульман. По ее словам, у каждой системы есть свои пределы, запреты и уязвимые места. Искусственный интеллект – всего лишь инструмент для анализа данных и создания текстов, а также для предоставления помощи, а потому разговоры о том, что ИИ поработит человека – полная чушь.

© РИА "ФедералПресс"

Как отметила эксперт, «цифровая башня» уязвима: удар по дата-центрам и инфраструктуре, как в военном конфликте на Ближнем Востоке, ставит под угрозу огромные массивы данных. ИИ не сможет функционировать без электричества и серверов, оставаясь зависимым от физической защиты.

Другая проблема, по мнению Штульман, – молодые люди, которые привыкли общаться с экраном и алгоритмами. В реальном конфликте они сталкиваются с живыми людьми, которые могут ответить резко, и конфликт не обнуляется. В таких ситуациях важно уметь работать с эмоциями. Молодые люди могут закрыться в сети, взорваться агрессией или накопить злость и выместить ее в реальной жизни, считает политолог.

Эксперт отмечает, что в разных странах подростки заменяют аргументацию насилием. Это похоже на обесточивание, но в жизни это трагедия. Опасность ИИ преувеличена, уверена Штульман, гораздо серьезнее то, что мы лишили молодежь навыков общения, аргументации и переговоров, приучив их жить в сети.

В интервью RuNews24.ru Елена Штульман отметила, что искусственный интеллект и чат-боты усугубляют ситуацию, заменяя реальное общение виртуальным взаимодействием.

Как ранее подчеркнули эксперты, скорость и удобство цифрового мира тихо вытесняют главные человеческие навыки – от самостоятельного мышления до умения терпеть несовершенство других.