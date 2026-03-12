Ученые выявили у ежей способность слышать ультразвук

Британские ученые проверили слух ежей и установили, что они способны слышать очень высокие частоты. Команда из Оксфордского университета предположила, что ультразвуковые отпугиватели могут удержать ежей вдали от автомобильных дорог и тем самым снизить их смертность.

В настоящее время популяция европейского ежа находится в серьезном упадке. В 2024 году Международный союз охраны природы классифицировал этот вид как «находящийся под угрозой исчезновения». Основной причиной гибели ежей являются дорожно-транспортные происшествия.

В ходе нового исследования ученые протестировали слуховую реакцию ствола мозга у 20 ежей из центров спасения дикой природы. На животных разместили небольшие электроды, которые записывали сигналы между внутренним ухом и мозгом.

Наблюдения показали, что ствол мозга активируется при воспроизведении сигналов в диапазоне 4 – 85 кГц с максимальной чувствительностью около 40 кГц. Это значит, что ежи могут слышать в ультразвуковом диапазоне, который начинается с частот выше 20 кГц.

Также ученые создали интерактивную модель внутреннего уха ежа и выявили ранее неизвестные особенности. Оказалось, что у ежей очень маленькие и плотные кости среднего уха и частично сросшийся сустав между барабанной перепонкой и одной из этих костей. В результате орган эффективно передает очень высокие звуки. Относительно компактная улитка уха позволяет лучше обрабатывать ультразвуковые колебания.

Ученые пришли к выводу, что у автомобильных дорог можно установить ультразвуковые отпугиватели. Они смогут воздействовать на ежей и при этом не доставлять беспокойства людям и домашним животным, сообщает Biology Letters.

