Западную Европу накрыла пыльная буря из Сахары

В марте 2026 года зимние ветры подняли тучи пыли в пустыне Сахара, понесли их на север, к Средиземному морю, и рассеяли по обширной территории Европы. В некоторых районах Испании, Франции и Великобритании, где пыль столкнулась с влажными воздушными массами, выпали так называемые «грязные дожди».

НАСА опубликовало анимацию, которая показывает путь пыли с 1 по 9 марта. На ней представлена плотность пылевого столба — показатель количества пыли в вертикальном срезе атмосферы, — рассчитанная с использованием модели GEOS (Goddard Earth Observing System — Глобальная система моделирования Земли). Эта модель объединяет спутниковые данные с математическими уравнениями, описывающими физические процессы в атмосфере.

Хорошо видно, как шлейфы пыли, поднимающиеся в северо-западной Африке, уходят как на запад, в сторону Атлантического океана, так и на север, к Средиземноморью. Распространившись по Западной Европе за несколько дней, пылевая взвесь окрасила небо в мутные тона: от южной Англии, где восходы и закаты приобрели зловещий оттенок, до Альп в Швейцарии и Италии, где тонкий слой пыли осел даже на вершине Маттерхорна.

Пыль не просто повисла в воздухе. Смешавшись с циклонами, песчинки выпадали на землю вместе с дождем, оставляя на поверхностях буроватый налет. По сообщениям СМИ, в начале марта через Пиренейский полуостров прошел циклон, названный метеослужбой Португалии «Шторм Регина», который принес так называемые «кровавые дожди» в южные и восточные районы Испании, затронув также части Франции и юга Великобритании.

По данным швейцарского Федерального управления метеорологии и климатологии MeteoSwiss, над Средиземноморьем в высоких слоях атмосферы образуются зоны «пылевых перистых облаков». В них частицы пыли служат ядрами конденсации для кристаллов льда. Ученые изучают эти облака, чтобы лучше понять механизм их образования и влияние на погоду, климат и даже на выработку солнечной энергии.

По подсчетам авторов нового исследования, сахарская пыль ухудшает эффективность солнечной энергетики в Венгрии до 46%, тогда как в дни с более-менее чистым воздухом этот показатель превышает 75%. Основные потери как раз и обусловлены перистыми облаками с пылью.

По некоторым сведениям, в последние годы Европа все чаще сталкивается с более интенсивными и частыми зимними пыльными бурями. Ученые объясняют это рядом факторов, включая усиление засушливости в северо-западной Африке и особенности атмосферной циркуляции, которая направляет ветры из Сахары на север.