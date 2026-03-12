В египетском Атрибисе найдены тысячи осколков керамики с древними текстами

Текущий сезон раскопок в египетском Атрибисе принес еще 13 тысяч остраконов — глиняных черепков с надписями.

О находках, сделанных совместной археологической экспедицией Высшего совета по древностям Египта и Тюбингенского университета, сообщило Министерство туризма и древностей страны.

Археологический памятник Атрибис находится в деревне Шейх-Хамд, примерно в семи километрах к западу от города Сохаг. В древности он был частью IX нома (области) Верхнего Египта, столицей которого был Ахмим. Город был центром культа богини Репит, которую изображали в виде львицы и называли «Око бога солнца». Она составляла триаду с Мином (владыкой Ахмима) и божеством-ребенком Колантесом.

Экспедиция в Атрибисе работает с 2005 года. По словам главы Высшего совета по древностям Хишама Эль-Лейти, за это время там нашли уже около 43 тысяч остраконов — это мировой рекорд для одного археологического объекта.

Более 42 тысяч остраконов найдено с 2018 года, добавил профессор Мухаммед Абдель Бади, руководитель сектора древностей Египта и сопредседатель миссии. Особенно много черепков — больше 130 — с зодиакальной символикой; надписи на них выполнены демотическим (одна из форм египетской письменности) и иератическим (ранняя форма древнеегипетской скорописи) письмом.

Руководитель миссии с немецкой стороны Кристиан Литц рассказал, что надписи на остраконах сделаны на разных языках и разными видами письма и охватывают период более тысячи лет. Самые ранние тексты — это налоговые квитанции III века до н. э., написанные демотикой, самые поздние — арабские надписи на бирках для сосудов IX–XI веков н. э.

По его подсчетам:

от 60% до 75% всех найденных остраконов содержат демотические надписи,

от 15% до 30% — греческие,

от 4% до 5% — рисунки (изобразительные и геометрические),

около 1,5% черепков исписаны иератикой,

0,25% — иероглифами,

0,2% — по-коптски

и примерно 0,1% — по-арабски.

Большинство текстов на найденных в Атрибисе остраконах — разного рода учетные записи на нескольких языках: счета, списки, налоговые квитанции, распоряжения о выдаче товаров, а также школьные упражнения, сообщил руководитель раскопок Маркус Мюллер. Встречаются также записи, связанные с деятельностью жрецов: гимны, молитвы, посвятительные надписи и отметки о состоянии жертвенных животных.

Начиная с сезона 2018—2019 годов изучением и анализом этих материалов занимается междисциплинарная научная группа Ostraca d’Athribis, организованная в Париже египтологом Сандрой Липперт. Сейчас в нее входят более двенадцати специалистов по разным видам письменности, языкам и типам текстов, а также эксперт по керамике. Результаты их работы позволят воссоздать более детальную картину социальной, экономической и религиозной жизни Атрибиса.