Apple встроила в свой монитор процессор от iPhone 17 Pro

Apple оснастила новые мониторы Apple Studio Display и Apple Studio Display XDR флагманскими процессорами Apple A19 и Apple A19 Pro соответственно, а также 128 ГБ встроенной памяти. Об этом сообщает MacRumors.

Предполагается, что использование процессоров A-серии указывает на то, что мониторы работают под управлением модифицированной операционной системе iOS. При этом встроенное хранилище предназначено прежде всего для размещения программного обеспечения и будущих обновлений прошивки.

Чипы A19 и A19 Pro отвечают за ряд функций устройств, включая обработку изображения с фронтальной камеры Center Stage, калибровку цветопередачи, управление подключенными USB- и Thunderbolt-устройствами, а также работу пространственного звука.

Отмечается, что объем накопителя у новых моделей вдвое больше, чем у предыдущего поколения Apple Studio Display, где было всего 64 ГБ. Вероятно, компания решила использовать стандартные модули NAND-памяти из собственной цепочки поставок для iPhone, что оказалось экономически выгоднее, чем разработка решений меньшей емкости.

Кроме того, базовая версия Apple Studio Display получила 8 ГБ оперативной памяти, тогда как флагманский Apple Studio Display XDR имеет уже 12 ГБ.