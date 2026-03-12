Apple призвала владельцев старых iPhone обновить iOS

Компания Apple выпустила iOS 16.7.15, iOS 15.8.7, iPadOS 16.7.15 и iPadOS 15.8.7, которые устраняют уязвимости, связанные с эксплойтом Coruna. Проблему в начале марта выявили исследователи Google и iVerify, сообщает 9to5Mac.

© Apple

Согласно опубликованной информации, эксплойт Coruna представляет собой цепочку атак, объединяющую несколько уязвимостей. Эксплойт ориентирован на устройства Apple, работающие на более старых версиях операционной системы.

По данным исследователей, в рамках атаки использовались пять полноценных цепочек эксплуатации и в общей сложности 23 уязвимости. Они могли затрагивать устройства под управлением iOS 13 — iOS 17.2.1.

Ранее компания ограничилась кратким описанием обновлений, указав лишь наличие «важных исправлений безопасности». В данном случае Apple подчеркнула, что патчи устраняют уязвимости в компонентах ядра системы и браузерного движка WebKit, которые могли использоваться Coruna.

Отмечается, что исправления предназначены в первую очередь для устройств, не поддерживающих установку актуальных версий операционной системы, и направлены на снижение рисков эксплуатации выявленных уязвимостей. Среди устройств, для которых предназначено обновление, значатся iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE первого поколения, iPad Air 2, iPad mini 4 и iPod touch 7.